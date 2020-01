Ferentino (FR) – Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: nei guai 48enne del luogo

Nella decorsa serata in Ferentino, i militari del NORM della Compagnia di Anagni, nel corso di servizio teso a contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, deferivano in stato di libertà per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” un 48enne del luogo (già censito per reati specifici). Il predetto, controllato alla guida della propria autovettura, sottoposto a perquisizione veicolare veniva trovato in possesso di 2 flaconi contenenti metadone (rispettivamente di ml 30 e 14), nonché della somma di denaro contante di euro 60, ritenuto verosimilmente provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori 7 flaconi da ml 30 di analoga sostanza, un bilancino di precisione e grammi 1 di “hashish”, il tutto sottoposto a sequestro.

