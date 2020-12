Ferentino (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 65enne del luogo

In Ferentino, i militari della locale Stazione, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 23 dicembre scorso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 65enne del luogo, già censito per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, già sottoposto agli arresti domiciliari da alcuni mesi poiché condannato, a seguito di patteggiamento, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione per reati in materia di stupefacenti.Il provvedimento odierno è stato emesso a carico del predetto in quanto condannato ad espiare una ulteriore pena di anni 1, mesi 2 e giorni 15 di reclusione sempre per reati relativi alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati