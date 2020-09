Ferentino (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 28enne

Ieri, in Ferentino, personale del locale Comando Stazione, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, traeva in arresto un 28enne del posto (e già gravato da specifiche vicende penali) poiché resosi responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, il predetto veniva sorpreso dai militari operanti mentre cedeva tre dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” (per un peso complessivo di gr. 1,5) ad altro giovane di Ferentino. Inoltre a seguito di perquisizione personale l’arrestato veniva trovato in possesso della somma contante di Euro 155, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto veniva contestualmente sottoposto a sequestro.

Altresì, nei confronti del giovane “acquirente” veniva inoltrata la segnalazione alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore di sostanze stupefacenti per “uso personale non terapeutico, così come previsto dall’art. 75 del DPR 309/90.

Ad espletate formalità l’arrestato, veniva accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che verrà svolta nella giornata odierna.

