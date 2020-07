Ferentino (FR) – Detenzione abusiva di armi o oggetti atti ad offendere: denunciato 37enne

In Ferentino , i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagni di Anagni nel corso di servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno deferito in stato di libertà per “detenzione abusiva di armi o oggetti atti ad offendere”, un 37enne alatrense. Lo stesso, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un pugnale della lunghezza di cm.20 circa, sottoposto a sequestro.

