Ferentino (FR) – Dal 17 Agosto al via i lavori di sostituzione della condotta idrica in via Consolare

Partiranno il 17 agosto i lavori di sostituzione della condotta idrica in via Consolare, a Ferentino. Gli interventi, programmati da Acea Ato 5 per sanare i guasti esistenti ed eliminare le continue perdite idriche sulla rete di servizio, interesseranno in particolare il tratto di via Consolare compreso tra l’incrocio di via Ponziana e via Antiche Terme.Il Comando di polizia locale di Ferentino ha predisposto un’ordinanza che regola il traffico veicolare nella zona interessata dagli interventi fino al termine dei lavori.Sarà comunque sempre garantito il transito pedonale e l’accesso agli ingressi delle abitazioni e delle attività commerciali.

comunicato stampa