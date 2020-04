Ferentino (FR) – COVID 19, Berretta (Lega): “Prima proposta concreta attuata, i fondi comunali per feste e sagre si tramutano in fondo per imprese e famiglie

Maurizio Berretta Capogruppo consiliare della Lega Ferentino “ Oggi recepita dalla Giunta di Ferentino, buona parte della mia proposta di qualche giorno fa. Con emendamento ad un bilancio di previsione che era stato vagliato dallo stesso organo forse con troppa fretta, si tramutano i soldi per feste e sagre in un “fondo” d’emergenza per famiglie ed imprese. La Giunta deve assolutamente rivedere le consuetudini di un vecchio modo di fare, deve assolutamente approvare gli indirizzi per gli uffici, nel settore LLPP e manutenzioni, ci si ostina, con una visione alquanto arcaica, nell’adottare affidamenti fiduciari e diretti, senza avviso, gara o ricerca di mercato, ultima in ordine di tempo, oggi 40.000,00 per manutenzioni ad una cooperativa di M.S.G. Campano (???), sfavorendo di fatto ditte ed imprese locali; deve impartire le direttive per formalizzare l’albo delle ditte, dei professionisti e dei consulenti con scelta a rotazione, saldare nell’immediato tutte le spettanze dei fornitori per immettere liquidita’ nel tessuto economico locale; favorire i concorsi pubblici d’assunzione al comune ed applicare il cosidetto “anno fiscale bianco”, cosi’ come proposto da Matteo Salvini, il posticipo dei tributi di qualche mese sarebbe un palliativo senza alcun risultato concreto.Va bene l’assistenzialismo immediato, ma bisogna pensare adesso ad investire sul tessuto economico – produttivo.Altresi’ e’ urgente ed inderogabile, seguendo l’esempio di altri comuni, sostenere costi per tamponi e/o test sierologici rapidi e/o tac ai polmoni per soggetti a rischio, coloro che giornalmente affrontano l’emergenza sanitaria sul territorio, e poi cominciare a ragionare seriamente della vera destinazione sanitaria dell’ex ospedale di Ferentino”.

