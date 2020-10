Ferentino (FR) – Controlli contenimento COVID-19, in due senza mascherina: multati

Nella tarda serata del 18 ottobre u.s., in Ferentino, i militari della locale Stazione nel corso di un predisposto servizio teso a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento del contagio da COVID-19, sanzionavano due persone del posto per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

