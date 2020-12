Ferentino (FR) – Casa della Salute, centrodestra: nessuna pubblicità alle falsità del PD

Alcune volte, per rispondere a tono, non occorre attendere giorni, ma è sufficiente ricordare semplicemente la realtà dei fatti. La sanità regionale ha sicuramente vissuto un periodo triste sotto la gestione Polverini, ma attribuire ad essa la situazione disastrosa attuale della Casa della Salute di Ferentino non corrisponde alla verità, come dichiarato dal “Segretario” del Partito Democratico di Ferentino Andrea Pro.

La situazione in realtà è ben diversa, visto che la riduzione della struttura a quella odierna è stata adoperata dall’ex Presidente e commissario alla sanità della Regione Piero Marrazzo nel biennio 2007/2008, dopo che la Giunta Storace aveva prima, nel biennio 2000/2001, ripristinato il servizio di “Primo Soccorso” poi, nel 2002, quello di “Riabilitazione post acuzie”.

Durante la Presidenza Polverini, i servizi a disposizione sono semplicemente rimasti invariati rispetto alla gestione precedente, quindi è semplicemente sbagliato dire che “la gestione di centrodestra della Regione ha distrutto un sistema funzionante”, visto che quel sistema era fallace già da prima. Anzi, una cosa vorremmo sottolineare: visti i numeri giornalieri degli esami effettuati e vista la gestione tutta a sinistra, da decenni, del nostro Comune, della Provincia e della Regione, fa strano come le cose siano rimaste non migliorate per tutto questo tempo.

La storia della Casa della salute di Ferentino è nota da sempre e non può essere cambiata da dichiarazioni false semplicemente perché non si è abbastanza informati e competenti sull’argomento, a maggior ragione se viene usato un tono saccente da chi è complice dell’involuzione sanitaria cittadina.

Se non si ragiona politicamente all’unisono, e con le dovute attenzioni e competenze, la Casa della Salute di Ferentino sicuramente non avra’ futuro.

Comunicato stampa a firma di:

I Consiglieri comunali di Cdx I Responsabili dei Partiti

Maurizio Berretta Patrizio Coppotelli – Lega

Franco Collalti Arcangelo Iori – Destra Sociale

Luca Zaccari Giuseppe Patrizi – Forza Italia

