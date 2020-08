Ferentino (FR) – Cantiere Acea di Via Consolare – Un’opera a meta’ nel puro “stile italiano”

Maurizio Berretta Capogruppo consiliare: “ In questi giorni, Via Consolare a Ferentino, e’ interessata dai lavori di Acea Ato 5 per la sostituzione di un tratto di rete idrica. Dopo anni e anni di rotture della condotta idrica, di fiumi e fiumi d’acqua andati persi, uno spreco senza precedenti, di una strada realizzata in sampietrini devastata dalle rotture e dalle conseguenti riparazioni, il piu’ delle volte fatto addirittura con “rattoppi” d’asfalto, dove molte volte si sono usati “impropriamente” migliaia d’euro di soldi dei Cittadini di Ferentino per intervenire sulla mal gestione di Acea Ato 5, oggi nello stupore piu’ totale, dobbiamo anche leggere le lodi del Sindaco e qualche consigliere comunale per tale intervento.Fatto ancor piu’ grave e rilevante e’ che l’opera non prevede la sistemazione delle condotte di fognatura e del decorso delle acque piovane, che sempre su quella tratta, con la minima pioggia fanno saltare i tombini, un sistema anch’esso obsoleto.Rischiamo come al solito, di completare “un’opera incompleta”, con il rischio certo che quanto prima bisogna metter su un nuovo cantiere sulla stessa tratta viaria per gli altri sottoservizi appena evidenziati.Chiedo alla Giunta di quantificare il danno sull’arredo urbano che Acea Ato 5, in questi anni fino ad oggi ha arrecato alla Citta’ di Ferentino, per le centinaia di rotture sul quel tratto di Via Consolare, l’immagine di una Citta’ derisa da quelle “toppe di asfalto” su una strada di valenza storica realizzata in sampietrini.A qualche collega di Consiglio comunale, chiedo meno ipocrisia e meno superficialita’ e piu’ attenzione per le reali esigenze e tutela della Cittadinanza tutta, e’ bene che chi stia seguendo i lavori di Acea ato 5, lo faccia direttamente sul cantiere, e non da qualche spiaggia, al fianco dei tecnici comunali, e che prima di collaudare l’opera ne constatino l’effettiva regolare esecuzione.”

Comunicato stampa Maurizio Berretta