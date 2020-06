Ferentino (FR) – Berretta :” Stato di degrado conservativo di Torre Noverana”

“ In data odierna, ho scritto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti ed al Comune di Ferentino, chiedendo un accertamento dello stato di conservativo di Torre Noverana detta anche Torre Onoraria, sita a Ferentino in Via Croce Tani Torre Noverana , attualmente in uno stato di degrado dovuto ai crolli strutturali interni di circa un anno fa’. La torre essere di valenza medievale che si trova lungo il tracciato della dell’antica Via Latina, oggi via Croce Tani Torre Noverana, e’ una delle poche arrivata praticamente intatta fino ai giorni nostri, laddove quasi tutte le altre hanno subito la decadenza del tempo o furono distrutte nel corso di eventi bellici, specie quelli del XVI secolo durante il quale molte torri furono distrutte per ordine degli spagnoli, dopo la guerra che oppose il papato alla Spagna, di fatto quanto anche riportato dalle fonti di Tesori del Lazio.

Ho allegato alla segnalazione video e foto dei cedimenti e crolli delle strutture interne, video accessibile dal link https://www.facebook.com/728025193980119/posts/2921722344610382/ .

A tal riguardo ho chiesto di rilevare lo stato conservativo attuale e soprattutto interventi migliorativi di conservazione che possano in futuro non portare ad ulteriori danneggiamenti, il sito deve essere valorizzato per la sua valenza monumentale e culturale, e per tutto cio’ mi sono messo a disposizione per le iniziative che Comune di Ferentino e Soprintendenza intendano intraprendere.”

comunicato stampa