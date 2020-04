Ferentino (FR) – Berretta: “Sostegno alle attività commerciali non è priorità del centro-sinistra”

Maurizio Berretta Capogruppo consiliare: “Una apparente situazione di normalità, molto distante dalla realtà dei fatti, traspare dalle parole della maggioranza nell’ultimo Consiglio comunale, cercando di somigliare alla pochezza ell’attuale Governo Conte.

Molto più preoccupante è stata la mancata risposta del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza, sulle proposte della Lega sui seguenti punti di interesse locale: consegna a domicilio dopo le ore 19 per pasti e pizze d’asporto (servizio funzionale in tutta Italia, tranne Ferentino) ed autorizzazione per i fiorai a posizionare fiori su ordinazione all’interno del Cimitero sulle tombe dei Cari Defunti e sostegno pieno alle imprese nel bilancio comunale.

É evidente come i limiti caratteriali del Sindaco e dei Consiglieri di maggioranza si ripercuotono inevitabilmente nel tessuto civile quotidiano, dove i problemi di fatto rimangono e sia i commercianti sia i cittadini sono abbandonati a molti dubbi ed incertezze, nonché non supportati in questa fase emergenziale, con il non augurato e probabile rischio di chiusura, non c’e’ certezza su quante attivita’ possano rialzare le serrande.

Il Sindaco parla di collaborazione politica, la Lega porta in Consiglio comunale le istanze del territorio, ma alle stesse non Vi e’ una risposta, se non meno un atto di educazione civile ed intanto Cittadini, commercianti ed imprenditori attendono una chiara risposta.

Dalle parole bisogna passare ai fatti, si innanzi il livello politico, ne giovera’ sicuramente la Citta’, le scelte e le decisioni vanno prese oggi, non proclamate per il futuro, il costo dell’esitazione potrebbe essere irreversibile.”

Comunicato stampa a firma di Maurizio Berretta