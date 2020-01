Ferentino (FR) – Berretta: “Societa’ di trasformazione Urbana “Stu” Aulo Quintilio ai titoli di coda”

Maurizio Berretta capogruppo della Lega: “ Ho richiesto unitamente ai Consiglieri comunali Franco Collalti – Fdi, Luca Zaccari – Cambiamo, oltre ad Angelo Picchi del Pd, un Consiglio comunale per far assumere le definitive determinazioni e scelte in merito alla Stu Aulo Quintilio, societa’ di cui il comune detiene la maggioranza del 51% e che dalla sua costituzione, ormai decennale, ad oggi, di fatto ha prodotto solo debiti milionari e la perdita di natura sociale e culturale della gloriosa e storica scuola “G.B. Paolini”, oggi nel piu’ totale stato di degrado ed abbandono. La Giunta comunale dovra’, prendere coscienza della grave situazione, che rischia seriamente di ripercuotersi in modo evidente sulle casse comunali.

Chiederemo ufficialmente lo scioglimento e la messa in liquidazione, nonche’ la verifica delle responsabilita’ in seno alla gestione amministrativa e politica e soprattutto il recupero da parte del Comune dell’intera area e dell’edificio scolastico, anche se oggi lo stesso non e’ piu’ chiaramente nella disponibilita’ del patrimonio pubblico.

In questi anni oltre alle perdite della societa’ stessa, il Comune ha speso diverse migliaia di mila euro, per studi di fattibilita’, incarichi ecc ecc, con il classico metodo all’italiana.

Tante le ombre che hanno caratterizzato la vita di questa societa’, sono anni che dall’Opposizione chiediamo giustizia, e finalmente ci siamo, paghera’ chi ha sbagliato e su questo non transigeremo, entro il 10 Febbraio 2020 parola all’assise comunale.”

Comunicato stampa a firma di Maurizio Berretta

