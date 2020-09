Ferentino (FR) – Berretta: “Si valuti l’opportunita’ di posticipare l’apertura delle scuole al 24 Settembre”

Maurizio Berretta Capogruppo della Lega Salvini Premier: “ Sono diversi i comuni d’italia che in questi giorni stanno palesando, la volonta’ di posticipare l’apertura delle scuole a dopo l’elezioni regionali, comunali ed al referendum di domenica 20 e lunedi 21.Scelta gia’ operativa in alcuni comuni della provincia di Frosinone, Anagni e Cassino tra i tanti, sarebbe opportuno da parte del Sindaco Pompeo allinearsi alle decisioni dei suoi colleghi, scelta razionale ed obiettiva, sotto il profilo se non dei costi, per la triplice sanificazione prevista, per quella di rischio sanitario.Da parte nostra, come Lega, invitiamo il Sindaco a posticipare al 24 Settembre l’apertura dei plessi ed istituti oggetto di seggi elettorali, cosi’ da poter effettuare tutte le operazioni di adeguamento aule e tutela sanitaria con la massima serenita’.Pur consapevoli del lungo stop delle attivita’ didattiche dovuto al “lockdowm” ci rammarica constatare la poca lungimiranza del Governo italiano, in particolare il Ministero degli Interni ed il Miur, bastava fissare la tornata elettorale prima dell’apertura delle scuole, cosi’ da non interferire con l’attivita’ didattica, gia’ compromessa, e cosi’ da evitare il rimbalzo di responsabilita’ ai singoli Sindaci che di fatto ricorreranno, purtroppo a scelte individualistiche, con i poteri delle ordinanze sindacali e quindi non in coerenza tra comuni.A Pompeo si chiede una riflessione seria sulla scelta da intraprendere, siamo certi che questa opzione sia la scelta piu’ razionale ed obiettiva, 4 giorni di didattica, nell’arco temporale scolastico sono facilmente recuperabili, l’altra opzione sarebbe stata di individuare seggi elettorali al di fuori dei plessi scolastici, ma sarebbe stato di certo un lavoro non facile e non alla portata di questo Comune”

Comunicato stampa a firma di Maurizio Berretta