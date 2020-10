Ferentino (FR) – Berretta: “Mancato rinnovo Nucleo tecnico di valutazione del Comune”

Maurizio Berretta Capogruppo della Lega Salvini Premier: “ Da marzo che e’ scaduto il mandato al Nucleo Tecnico di valutazione , e non c’e’ da parte del Sindaco e della Giunta alcuna volonta’ al rinnovo, omettendo palesemente la normativa vigente. Alle mie interrogazioni del 03/09/2020, e della consequenziale diffida prefettizia per la mancata risposta, e’ seguita in data 06/10/2020 un riscontro del Sindaco e Segretario comunale, dove non considerando le norme certe di diritto amministrativo, si riferiva genericamente di procedere “a breve” al rinnovo. Ho contestato in data odierna tale risposta per i motivi sotto elencati, provvedendo a coinvolgere in tale “assurda” vicenda anche Il Collegio dei Revisori dei Conti, per una loro valutazione, vista l’imparzialità che oggi tale organo di nomina ministeriale riveste, nonché per la funzione di supervisione amministrativa, fiscale e di buon andamento generale a cui è preposto a garanzia di un regolare, lecito e idoneo comportamento politico-amministrativo-gestionale. Ho segnalato e contestato i seguenti punti:

E’ assurdo che da marzo 2020 ad oggi ancora non sia stato rinnovato un organo obbligatorio per legge, lasciando in carica i precedenti per così tanto tempo (nessuna norma contempla tutto questo tempo);

Si stanno favorendo gli attuali membri a discapito dei potenziali candidati, infatti questo nucleo sta restando in carica quasi 4 anni anziché i 3 previsti per legge;

Nella risposta del sindaco e segretario, viene sottolineato che si provvedera’ a breve, in diritto amministrativo le tempistiche vanno specificate per data certa e comunque a rigor di logica da inizio ottobre a fine ottobre il termine breve è già scaduto da un bel po’.

V ista l’importanza dell’omissione, ho chiesto l’attenzione prima del Prefetto di Frosinone e poi del Collegio dei Revisori dei conti, al fine di poter comprendere anche se ci sono dei profili di responsabilità in quanto si ribadisce, che questo organo (Ntv) non si comprende per quali motivi, (ma che forse conoscono il sindaco e il segretario comunale) che deve per mandato durare 3 anni e ne sta durando quasi 4 a discapito di altri potenziali professionisti del territorio. “Gli effetti virtuosi del Nucleo di valutazione sono legati, in modo indissolubile, alla professionalità e alla competenza dei suoi componenti e alla loro indipendenza sia rispetto all’apparato burocratico- amministrativo sia rispetto alla politica. In mancanza di questi requisiti tale organo risulta essere perfettamente inutile.” Quindi a mia avviso la precarietà e l’incertezza della durata ormai da mesi indefinita ne inficia sicuramente l’efficacia.

Comunicato stampa a firma di Maurizio Berretta