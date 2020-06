Ferentino (FR) – Arrestato 55enne per minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale

Nella serata di ieri, in Ferentino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a prevenire sia la commissione dei reati in genere che per garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini, traeva in arresto un 55enne residente in Giuliano di Roma (già gravato da analoghe vicende penali), poiché resosi responsabile del reato di “minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale”. Nello specifico, lo stesso, mentre era alla guida dell’autovettura intestata alla di lui madre e percorreva a velocità sostenuta la via Casilina del Comune di Ferentino, giunto in prossimità della località S. Agata, perdeva il controllo del veicolo andando a collidere contro una pensilina della COTRAL danneggiandola vistosamente. Sul posto, a seguito di specifica richiesta, giungevano immediatamente i militari dell’Arma di Ferentino i quali, accortisi delle condizioni psicofisiche alterate in cui versava l’uomo, dovute verosimilmente dall’assunzione smodata di alcol, cercavano in tutti i modi di calmare l’uomo che, molto esagitato, opponeva però fattiva ed energica resistenza, spintonandoli, minacciandoli ripetutamente e rifiutandosi altresì di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Dopo numerosi ed estenuanti tentativi, gli stessi militari riuscivano ad accompagnarlo presso al sede del proprio Comando ove veniva dichiarato in arresto per il reato di “resistenza e minaccia a P.U”, oltre che deferito in stato di libertà per il “rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico”. Nel medesimo contesto il veicolo veniva restituito alla madre in qualità di legittima proprietaria mentre l’uomo, ad espletate formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla competente A.G., in attesa che venga fissata l’udienza per il rito direttissimo. Sul posto del sinistro, interveniva anche personale della Polizia Locale del Comune di Ferentino per la conseguente messa in sicurezza dei luoghi.

comunicato stampa – foto archivio