Ferentino (FR) – Arrestato 39enne del posto per espio di pena

Nella mattinata odierna in Ferentino, i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Frosinone C.M., 39enne del posto, , dovendo lo stesso espiare anni 2 e mesi 3 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi in Ferentino nel 2015 e 2016. Al termine delle formalità di rito, il predetto veniva tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA

Correlati