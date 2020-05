Ferentino (FR) – Alla guida senza patente, mai conseguita: denunciato 22enne del luogo

In Ferentino , i militari della locale Stazione hanno deferivano in stato di libertà un 22enne del luogo, già censito per stupefacenti, poiché sorpreso alla guida di autovettura sprovvisto di patente di guida, mai conseguita, con conseguente fermo amministrativo del veicolo. Nella circostanza il prevenuto è stato altresì:

– segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore di stupefacenti, poiché a seguito di perquisizione è trovato in possesso di grammi 6,5 di “hashish” e grammi 5,5 di “marijuana”, sottoposta a sequestro;

– sanzionato amministrativamente per l’inosservanza dei divieti imposti dal citato Decreto Covid-19.

COMUNICATO STAMPA