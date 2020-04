Ferentino (FR) – Agli arresti domiciliari evade: denunciato 35enne del luogo

Nella tarda serata di ieri in Ferentino, i militari del NORM della locale Compagnia, nel corso di predisposto servizio, deferivano in stato di libertà per evasione un 35enne del posto, già censito per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti.Il predetto, in regime di arresti domiciliari disposti dalla Corte d’Appello di Roma poiché imputato di duplice omicidio stradale commesso nell’ottobre 2017 a Ferentino, veniva sorpreso da solo senza giustificato motivo nell’area condominiale esterna alla propria abitazione.La contestuale perquisizione personale, consentiva di rinvenire sulla sua persona una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e, pertanto, veniva anche segnalato per uso personale di sostanza stupefacente.

comunicato stampa – foto web