Ferentino (FR) – Accordo tra Comune e Cialone Tour Spa: da domani parte il servizio a chiamata

l Comune di Ferentino, in collaborazione con l’azienda Cialone Tour Spa e in ottemperanza all’ordinanza regionale numero Z00007 del 12/03/2020 sulla riorganizzazione del trasporto pubblico locale, durante la fase di emergenza legata alla diffusione del virus Covid-19, ha emanato nuove disposizioni relative alla programmazione del servizio, al fine di attenersi alle misure imposte dal Governo che, tra l’altro, invitano a mantenere la distanza tra le persone.Grazie a un accordo con la ditta del trasporto pubblico, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Pompeo, ferme restando le linee 3FS e FS festiva, che saranno normalmente garantite, attiverà, a partire da domani, mercoledì 18 marzo 2020 e per tutta la durata dell’emergenza, un servizio solo su chiamata per le linee 1, 2, 3bis, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.In particolare, chiunque avrà necessità di utilizzare il trasporto pubblico locale per raggiungere supermercati e farmacie, centri di donazione del sangue, luoghi di lavoro che non hanno attivato lo smart working o punti di interconnessione per usufruire di altre linee di trasporto, potrà contattare il numero verde 800.70.82.16 e prenotare la corsa.Il servizio a chiamata sarà attivo dalle ore 9 alle ore 20, dal lunedì al sabato: il trasporto, che dovrà avvenire sempre su prenotazione, sarà gratuito per i donatori che si recano nei centri di raccolta sangue per effettuare una donazione.”Con l’attivazione del servizio a chiamata, – spiega il sindaco, Antonio Pompeo – grazie alla collaborazione con la ditta Cialone Tour Spa, riusciamo a rispettare le misure imposte dall’ordinanza regionale in tema di riorganizzazione del trasporto in un periodo estremamente delicato come questo ma, anche, a garantire il servizio ai cittadini e agli utenti, in special modo anziani che devono spostarsi per la spesa e per andare in farmacia e pendolari, che usufruiscono dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro. Chiaramente l’invito, come sempre, è quello di rispettare tutte le disposizioni del Governo e di uscire solo per comprovate necessità. Rinnovo, infine, – conclude Pompeo – l’appello ad osservare le regole con coscienza e responsabilità, perché se è vero che istituzioni, enti e autorità preposte possono mettere in atto tutte le misure per la gestione dell’emergenza, sono i nostri comportamenti a fare la differenza e a permetterci di uscire, il prima possibile, da una situazione senza precedenti”.

comunicato stampa