Ferentino (FR) – 34enne del luogo denunciato per “lesioni personali e minaccia aggravata, nonché detenzione abusiva di armi”

Ieri, in Ferentino, i militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un 34enne del luogo responsabile di “lesioni personali e minaccia aggravata, nonché detenzione abusiva di armi”. Il predetto, già censito per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti, omicidio stradale ed avvisato orale, nella serata precedente, dal terrazzo della propria abitazione, nel corso di una lite ingaggiata con un 39enne di nazionalità rumena, lo colpiva ad un braccio con un colpo di fucile dopo averlo minacciato. Nel corso della conseguente perquisizione domiciliare eseguita dai militari operanti nei confronti del denunciato, i militari operanti rinvenivano un fucile ad aria compressa compatibile con il pallino estratto dal braccio del ferito dai sanitari dell’ospedale di Frosinone che riscontravano una “ferita escoriata avambraccio destro” con prognosi di 4 giorni. Anche il rumeno è risultato già censito per reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione ed avvisato orale. Il fucile, risultato illegalmente detenuto per omessa denuncia all’autorità di P.S., veniva sequestrato.

comunicato stampa