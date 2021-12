Ferentino – Festeggiamo insieme il 2022, il tradizionale concerto di Capodanno

Il 1° gennaio 2022 presso la Chiesa di S. Maria Maggiore alle ore 19.00 il 2022 sarà accolto dalle note dell’Orchestra di Fiati «Città di Ferentino» diretta dal M° Alessandro Celardi, con tre ospiti di eccezione: alla voce, Chiara Lisi, cantante solista che vanta all’attivo numerosissime collaborazione su tutto il territorio della Provincia; agli strumenti a percussione Alessia Salvucci, protagonista di diversi progetti musicali e collaboratrice – fra gli altri – di Tosca Donati; e agli strumenti popolari Marco Iamele, nome conosciuto per la ricerca profusa nel campo della musica medievale, rinascimentale e barocca, oltre che per lo studio degli strumenti popolari antichi. Il Tradizionale Concerto di Capodanno, giunto alla sua 38ª edizione, si conferma evento di spicco del Nuovo Anno, come testimonia l’impegno e l’organizzazione dell’Associazione Pro Loco e dell’Amministrazione Comunale. Un evento che stringe la collettività e la accompagna nel nuovo tempo, ma celebrando le tradizioni e i ricordi. E un ricordo, d’obbligo, non può che andare anche al Presidente Luigino Sonni, che – come ogni anno – avrebbe gradito essere presente. L’Associazione Banda Musicale «Città di Ferentino» vi augura di passare un sereno Capodanno. Per la partecipazione all’evento è obbligatoria la prenotazione, possibile contattando il numero 353.375.6695 (con WhatsApp) dalle ore 9 alle ore 17. Esibire il Super Green Pass all’ingresso. Obbligatorio l’uso della mascherina FFP2.

COMUNICATO STAMPA