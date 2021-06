Ferentino – “Fare Futuro” l’assesore Angelica Schietroma eletta membro consulta giovani ANCI Lazio

E’ stata eletta lunedì 28 giugno 2021, membro della consulta dei giovani di ANCI Lazio l’assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Ferentino, Angelica Schietroma, competente dell’associazione “Fare Futuro”.

“Ringrazio chi ha creduto in me dandomi questa opportunità, che cercherò di svolgere al meglio.

Un grande in bocca al lupo alla coordinatrice Federica Battafarano (nella foto allegata con Angelica Schietroma), una donna determinata e competente. Buon lavoro a tutti noi”.

Per il presidente di “Fare Futuro”, Alessandro Semplici l’incarico di Angelica Schietroma come membro della consulta regionale ANCI Giovani Lazio è motivo di grande orgoglio per l’associazione che rappresenta e di cui fa parte anche il consigliere comunale Alessandro Cellitti: “Mi congratulo con Angelica per questo importante traguardo, che siamo tutti certi sia un punto di partenza e non un punto di arrivo. Ringrazio il sindaco Pompeo per la fiducia che ha sempre dimostrato nei confronti del nostro gruppo e dei nostri rappresentati in seno al Consiglio Comunale e alla Giunta. Il lavoro paga, e chi si impegna con serietà e passione, per il bene del territorio, raccoglie soddisfazioni e cresce. Con questa nomina “Fare Futuro” dimostra ancora una volta ai partiti quanto sia importante la presenza del senso civico nel mondo politico contemporaneo”.

Ad Angelica Schietroma i complimenti da parte di tutto il direttivo di “Fare Futuro” e dei tanti simpatizzanti che nei mesi, nonostante la pandemia e le tante difficoltà si sono avvicinati con fiducia e passione a questa associazione, per costruire insieme il bene della città di Ferentino.

Associazione “FARE FUTURO”