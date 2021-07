Ferentino, evade dai domiciliari: arrestato 35enne del luogo

Nella decorsa nottata, in Ferentino, personale del N.O.R.M. del Comando Compagnia Carabinieri di Anagni, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, teso a contrastare la commissione dei reati in genere, traeva in arresto un 35enne del luogo (già gravato da vicende penali in materia di sostanze stupefacenti ed altro), già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poiché colto nella flagranza del reato di “evasione” dal domicilio ove stava scontando la predetta misura. Nello specifico, l’arrestato veniva notato e poi fermato dai militari operanti mentre bivaccava davanti un esercizio pubblico del luogo, risultando inottemperante alla misura cautelare disposta dal GIP Tribunale di Frosinone. Ad espletate formalità di rito, l’uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza, in attea dell’udienza del rito direttissimo.

