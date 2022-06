Ferentino Estate 2022, un contenitore sempre più ricco di eventi, serate e iniziative

Il sindaco Pompeo: un’edizione da podio pensata per rendere quella del 2022 un’estate indimenticabile

Oltre ottanta serate, di cui la metà inserite nel bando ‘Tutto fa spettacolo’. Sette rassegne tra musica, teatro, cinema, sport, cultura e fiabe per bambini. Sei grandi ospiti speciali – ai quali se ne aggiungeranno anche altri – ma, soprattutto, un cartellone variegato e multiforme che accompagnerà la stagione estiva dal 6 luglio all’11 settembre.

Sono questi i numeri più importanti dell’Estate Ferentinate 2022 che il sindaco Antonio Pompeo, ha illustrato questo pomeriggio nel corso di una conferenza stampa a Villa Gasbarra, a cui hanno preso parte l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma; il presidente della Pro Loco, Luciano Fiorini, diversi rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i protagonisti di quella che si preannuncia una delle estati più frizzanti e coinvolgenti che Ferentino abbia mai avuto. Un programma denso di appuntamenti, iniziative e manifestazioni che si snoderà attraverso sette blocchi a tema, a cominciare dal bando ‘Tutto fa spettacolo’, realizzato grazie al lavoro di associazioni, comitati e singoli cittadini che hanno sottoposto idee e contributi all’Amministrazione comunale e che spazieranno dal teatro alla danza, dalla musica ai giochi di ruolo per ragazzi, dal cinema alla fotografia.

Guest star di questa rassegna – che partirà il prossimo 6 luglio con un’iniziativa del Motoclub Ferentino e terminerà il weekend del 10 e 11 settembre con ‘Ferentino Foto Festival’ – sarà l’attore Vinicio Marchioni, il ‘Freddo’ di Romanzo Criminale e protagonista di numerose pellicole cinematografiche tra cui ‘Sulla strada di casa’, ‘Passione sinistra’, ‘Tutta colpa di Freud’, ‘Quando basta’, ‘L’uomo del labirinto’, ‘Supereroi’ e molti altri. L’attore sarà ospite di una serata teatrale a Villa Gasbarra con la piece di Shakespeare ‘Sogno di una notte di mezza estate’. Oltre a lui sono previsti altri nomi di spicco sia per la rassegna cinematografica sia per quella letteraria, nonché per il ‘Gran Galà dello sport’, in programma il 3 settembre.

La ventesima edizione di ‘Ferentino Acustica’ aprirà con un evento eccezionale e fortemente voluto dal primo cittadino che ha lavorato per ospitare, venerdì 8 luglio, una delle figure più sobrie, apprezzate e gradevoli della canzone d’autore italiana: Fabio Concato. Brani indimenticabili come ‘Una Domenica bestiale’, ‘Sexy tango’, ‘Fiore di Maggio’, ‘Ti ricordo ancora’ lo hanno decretato come uno degli artisti più sensibili, poetici e intimisti del panorama musicale italiano.

Torna, poi, la XVII edizione di ‘Fiati in concerto’, con due nomi che ne qualificano l’elevato livello: James Senese (giovedì 21 luglio) e Peppe Servillo (venerdì 22 luglio). A chiudere un concerto dell’Orchestra di Fiati ‘Città di Ferentino’ che domenica 24 luglio presenterà ‘Opera 40’, un progetto musicale con il quale la formazione ha ottenuto l’ammissione al Concert Division (categoria massima) del World Music Contest (WMC) di Kerkrade, il concorso mondiale che si svolge ogni 4 anni in Olanda ed al quale possono accedere solo otto formazioni provenienti da tutti e cinque i continenti. L’orchestra gigliata sarà l’unica rappresentante italiana in competizione nella categoria più importante e impegnativa con 90 esecutori.

Ma l’estate di Ferentino farà spazio anche al cinema con l’appuntamento con ‘Cinema d’autore’ (anteprima con ospite) a partire dal primo agosto e fino al 3 agosto, seguito dalla rassegna ‘Ferentino in fiaba’ – Racconti d’estate, che si terrà in piazza Mazzini a partire da domenica 21 agosto e fino a giovedì 25 agosto. Il mese di settembre, invece, inizierà con la Rassegna letteraria (2,3 e 4 settembre) che porterà in città altri ospiti a sorpresa.

Da sabato 13 agosto fino a sabato 20 agosto, settimana in cui ricadono i festeggiamenti del Santo Patrono, non mancheranno eventi e appuntamenti, che si svolgeranno nella piazza principale della città e saranno affiancati, nei giorni del 15 e 16 agosto, dalle tradizionali processioni religiose della Reliquia e della statua del Santo Patrono. Due iniziative di grande impatto che attraverseranno in notturna le strade e le piazze di Ferentino, riservando alla comunità uno spettacolo di luci davvero suggestivo e che terminerà solo a notte fonda.

A chiudere un’estate da podio l’appuntamento più atteso, apprezzato e rinomato non soltanto dalla città in cui ha visto la luce ma dall’intero territorio provinciale: ‘Ferentino è – Dal Centro alle Periferie’. La rassegna, che occuperà 4 serate (dall’8 all’11 settembre), culminerà con due grandi artisti della musica italiana: l’intramontabile voce di Umberto Tozzi e il ritmo travolgente del giovane Shade. Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Pompeo ha voluto inviare gli auguri di pronta guarigione a Umberto Tozzi per un problema di salute.

Ma torna, a grande richiesta, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, il goliardico Palio di San Pietro Celestino, in programma per il pomeriggio di domenica 11 settembre. Altra novità di quest’anno è l’Anteprima di ‘Ferentino è’: sabato 3 settembre, al centro storico, si terrà il ‘Ferentino Sport Festival’, a partire dalle ore 18, che culminerà con un Gran Galà serale al quale prenderanno parte tanti nomi del mondo dello sport, tra vecchie glorie e giovani promesse.

“Quest’anno non solo siamo orgogliosi di poter proporre un’edizione che certamente incontrerà il favore di tutte le fasce di pubblico – sono le parole del sindaco Antonio Pompeo e dell’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – ma rinnoviamo la formula vincente delle numerose location individuate, che coinvolgeranno sia le zone centrali della città, sia i quartieri periferici. Musica, spettacolo, cultura, cinema, danza, intrattenimento per bambini oltre a una serie di mostre e incontri con tutte le declinazioni dell’arte: un mix davvero esplosivo che garantirà divertimento e tanti momenti di condivisione finalmente più ‘liberi’ dalle restrizioni, ritrovando il piacere e il gusto di vivere le nostre piazze e salutare l’estate 2022 nel segno della leggerezza. E questo anche grazie al grande impegno delle associazioni, dei comitati e degli artisti del territorio che, attraverso il bando ‘Tutto fa spettacolo’, hanno arricchito il cartellone estivo rendendolo assolutamente accattivante”.

“Grazie alla consueta sinergia tra Comune e Pro Loco, che costituisce il vero valore aggiunto, – ha detto il presidente della Pro Loco, Luciano Fiorini – regaliamo alla città un’estate di grande impatto che siamo certi incontrerà il favore di tutta la cittadinanza e di quanti verranno a Ferentino per assistere agli spettacoli. Un contenitore che da anni non ha mai deluso le aspettative ma che, quest’anno, ne siamo certi, resterà negli annali della storia delle nostre estati”.

COMUNICATO STAMPA