Ferentino, estate 2021: la prima rassegna del cartellone si colora di ….visioni

Dopo la serata in memoria del presidente Luigi Sonni, il cartellone estivo di Ferentino si apre con una delle rassegne musicali ‘cult’ dell’estate ferentinate. Da giovedì 22 luglio, infatti, e fino al 25 luglio torna la XVI edizione della rassegna ‘Fiati in Concerto’, promossa dall’amministrazione comunale con il patrocinio della Pro-Loco e organizzata dall’Associazione Banda Musicale Città di Ferentino con la direzione artistica del maestro Alessandro Celardi.Artisti di grande levatura animeranno il centro storico del paese, toccando location esclusive come l’Orto del Vescovo, la storica rotonda del Vascello e piazza Matteotti, in un cartellone ricco di qualità e di proposte. La prima serata porterà sul palco Moses Concas, musicista vincitore di Italia’s Got Talent 2016, che ha saputo reinventare l’utilizzo dell’armonica a bocca, sperimentandone la commistione con la beatbox. Accompagnerà la performance Dario Buonanno, artista del fuoco e giocoliere.La serata di venerdì 23 luglio vedrà protagonisti il pianista Danilo Rea e il fisarmonicista Luciano Biondini in un concerto tra gli ulivi dell’Orto del Vescovo mentre per la terza serata, quella di sabato 24 luglio, una formazione cameristica, il Decimino dell’Orchestra di Fiati Città di Ferentino e la Amaseno Marching Band, diretta dal maestro Natalino Como, formazione ad alto impatto coreografico, di tradizione tipicamente statunitense. Chiuderà la rassegna, nella serata di domenica 25 luglio, l’esibizione dei ‘Neri Per Caso’, giunti al loro trentesimo anno di carriera. Il gruppo porterà sul palco quella che può essere considerata la più tipica espressione del pop italiano ‘a cappella’.Come sempre la manifestazione si arricchisce di una serie di eventi collaterali quali il III Forum DIBA, occasione di confronto per i Direttori Italiani di Banda Associati, la Masterclass di Direzione d’Orchestra di Fiati, tenuta dal M° Franco Cesarini dalla Svizzera e gli incontri con il compositore Giancarlo Aquilanti dalla Stanford University (USA). Come nell’edizione passata, saranno a disposizione ticket di prenotazione del posto a sedere per la partecipazione agli eventi. Tutte le info sono disponibili sulla pagina dei contatti dell’Associazione Banda Musicale Città di Ferentino e al seguente link: www.bandaferentino.com/prenota-fiati-in-concerto.“Nell’attesa che il Teatro Romano torni ad essere una straordinaria location per i nostri spettacoli – commentano il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – la nostra città offre luoghi di altrettanto fascino e naturale bellezza per accogliere uno dei punti di forza del nostro cartellone estivo. Torniamo in presenza, torniamo a godere le eccellenze del nostro territorio ma con una grande consapevolezza: rispettare le regole per tenere lontano il virus. Riprendere la normalità significa, prima di tutto, essere responsabili e coscienti che dal comportamento di ciascuno di noi dipende la salute e il futuro dell’intera comunità. Da parte nostra – concludono – abbiamo messo in campo tutte le misure affinché gli eventi, le manifestazioni e le rassegne di grande pubblico come questa possano svolgersi nella piena osservanza delle normative anti-Covid. E siamo certi che tutti contribuiremo a rendere bella e sicura questa estate”.

comunicato stampa