Ferentino estate 2021: al via la rassegna ‘CINEMA SOTTO LE STELLE’

Il sindaco Pompeo: dopo tanta musica ora tocca al cinema. Per un’estate che non annoia mai.

Dieci appuntamenti consecutivi con un variegato cartellone di proposte per gli amanti del grande schermo. Torna anche nell’estate 2021 di Ferentino l’appuntamento con ‘Cinema sotto le stelle’, la rassegna cinematografica curata dall’Arci provinciale e in programma da lunedì 2 agosto e fino a mercoledì 11 agosto 2021.

Comedians, Nomadland, School of mafia, Crudelia, Il cattivo poeta, Il concorso, Croods 2, Agente 117 Missione Cairo, The father – nulla è come sembra, Boys: sono queste le pellicole che saranno proiettate ogni sera in piazza Matteotti a partire dalle ore 21.

Una rassegna che rientra nei ‘grandi classici’ dell’estate ferentinate e che quest’anno assume una valenza ancora più significativa anche se, nonostante l’emergenza Covid, questo appuntamento estivo non ha conosciuto battute d’arresto.

Tutto si svolgerà nel massimo rispetto delle normative anti-Covid: per assistere alle proiezioni è necessaria la prenotazione: dal 2 agosto si può mandare un messaggio al numero 351.8980859 tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 o scrivere una mail all’indirizzo frosinone@arci.it. Gli organizzatori fanno sapere che ogni giorno è possibile prenotare soltanto il film in programmazione nella stessa sera e non anche le proiezioni dei giorni successivi. Tutte le proiezioni sono gratuite.

“Dopo due rassegne ‘cult’ della nostra programmazione estiva – dicono il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore alla Cultura, Angelica Schietroma – ora è il momento del cinema, con proiezioni di alto spessore ma anche commedie divertenti e film biografici di grande impatto. Un appuntamento molto atteso, quello del ‘Cinema sotto le stelle’, che incontra ogni anno il favore di giovani, meno giovani e famiglie, non solo per il piacere di assistere a una proiezione nello scenario naturale della nostra piazza, ma soprattutto per la voglia di stare insieme e trascorrere serate all’insegna del buon cinema. E allora non resta che… prenotarsi!”.

