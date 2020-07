Ferentino Estate 2020: l’emergenza non ferma la voglia di cultura e divertimento

Si terrà domani pomeriggio, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferentino, la conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi. Nonostante l’emergenza Covid-19, per la quale la macchina amministrativa, il sindaco Antonio Pompeo e la sua squadra hanno attivato una poderosa azione di sostegno e supporto alle necessità della popolazione, con particolare riguardo ai nuclei familiari in maggiori difficoltà, lo sforzo dell’Amministrazione per offrire serate di svago e di alto valore culturale e artistico non è venuto meno.La programmazione, in forma ridotta rispetto agli anni precedenti proprio a causa della situazione legata al virus e in ottemperanza alle regole del distanziamento sociale imposte dal Governo, è stata pensata nell’ottica di coniugare leggerezza e divertimento con la sicurezza e il rispetto delle norme anti-Covid. Prenotazione obbligatoria, biglietto digitale e nuove modalità per la fruizione degli eventi sono alcune delle misure che l’Amministrazione Pompeo mette in campo per rendere spazi e iniziative il più agevoli possibili.Alla conferenza stampa, insieme al sindaco Antonio Pompeo, parteciperanno l’assessore alla Cultura del Comune di Ferentino, Angelica Schietroma; il presidente della Pro Loco, Luigi Sonni e i rappresentanti delle associazione coinvolte.Per meglio osservare le misure di sicurezza, la conferenza sarà riservata alla presenza degli organi di stampa, con la possibilità per tutti di seguire la diretta streaming sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it cliccando sul canale You Tube del Comune di Ferentino e sui canali social.

COMUNICATO STAMPA

