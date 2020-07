Ferentino Estate 2020: dopo il grande successo di ‘Fiati in concerto’ un agosto ricco di eventi

“Nonostante il corposo impegno economico per fronteggiare l’emergenza Covid e intervenire nelle situazioni di maggiore difficoltà anche a causa del lockdown dei mesi scorsi, non abbiamo voluto rinunciare ad offrire ai nostri cittadini e a quanti sceglieranno la nostra meravigliosa città per trascorrere serate di divertimento e musica, nell’assoluto rispetto delle regole di sicurezza imposte per arginare il virus”.

Il sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo, annuncia con un pizzico d’orgoglio lo sforzo della sua Amministrazione comunale di voler, comunque, garantire un denso calendario di appuntamenti per l’agosto di quanti hanno deciso di restare in città. Dopo il grande successo della rassegna ‘Fiati in concerto’, che si è conclusa domenica sera in piazza Matteotti, confermando la valenza e l’apprezzamento per un’iniziativa ormai consolidata nel palinsesto estivo di Ferentino, a partire da sabato 1° agosto, sono in programma ben tre contenitori che animeranno le serate estive in piazza Matteotti, cuore della città.

Sarà qui, infatti, che si susseguiranno senza sosta tutti gli eventi in calendario, a cominciare dalla rassegna ‘Cinema sotto le stelle – Arena Ferentino’ che, dal primo agosto e fino al 12 agosto, offrirà ogni sera una proiezione cinematografica che spazia dal comico al sentimentale, dallo storico al drammatico. Checco Zalone, Roberto Benigni, Ficarra e Picone, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea sono alcuni degli attori protagonisti delle pellicole in proiezione.

Dal 21 agosto al 25 agosto, poi, sarà la volta di ‘Ferentino in Fiaba’, una rassegna di teatro per ragazzi e teatro fantasy che propone cinque serate all’insegna delle grandi favole della tradizione: Cappuccetto Rosso; I musicanti di Brema; Un, due e tre; Cenerentola in bianco e nero; Le quattro stagioni.

A chiudere l’agosto ferentinate – che terminerà il 31 con una ‘Serata dialettale’ a cura dell’Associazione Pro Loco in piazza della Catena – sarà, dal 27 al 30 agosto, la diciottesima edizione di ‘Ferentino Acustica’, la rassegna di chitarra a cura del direttore artistico Giovanni Pelosi. Tutti gli eventi si svolgeranno nella centralissima Piazza Matteotti dove un’impeccabile macchina organizzativa, già collaudata per ‘Fiati in concerto’, predisporrà postazioni e distanze nel rispetto delle normative anti-Covid.

Per assistere agli eventi è necessaria la prenotazione: per “CINEMA SOTTO LE STELLE” è possibile prenotare la visione del singolo film inviando un messaggio WhatsApp, tutti i giorni, dalle 9:00 alle 12:00, al numero 351.8980859; per “FERENTINO IN FIABA” il messaggio va inviato al numero 351.5210200 oppure ci si può collegare al sito www.iguardianidelloca.it e, infine, per “CHITARRA ACUSTICA” si può prenotare scrivendo un sms su WhatsApp al numero 353. 3836096.

“Siamo molto soddisfatti – dicono il sindaco Pompeo e l’assessore alla Cultura, Angelica Schietroma – dell’offerta estiva che, nonostante le limitazioni dovute al coronavirus, la nostra Amministrazione è riuscita comunque a garantire per regalare serate all’insegna della musica e del divertimento. Siamo perfettamente consapevoli che, anche e soprattutto grazie alla collaborazione della cittadinanza, dei turisti e dei visitatori, che questi eventi potranno vantare una riuscita perfetta senza rinunciare al piacere di stare insieme in totale sicurezza. Ringraziamo, quindi, tutti gli organizzatori, la Pro Loco del presidente Luigi Sonni, le associazioni e i volontari coinvolti – concludono – per un lavoro di squadra che certamente sarà premiato dall’apprezzamento e dalla partecipazione”.

