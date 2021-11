Ferentino, espio di pena: arrestato 66enne del luogo

In Ferentino, i militari della locale Stazione in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone il 15 novembre u.s., hanno tratto in arresto un 66enne del luogo già censito per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e già agli arresti domiciliari detenzione illegale di stupefacenti. L’ordinanza è stata emessa a carico dell’uomo dovendo lo stesso espiare una pena residua di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento di oltre tremila euro di multa per il reati di detenzione illegale di stupefacenti commesso in Ferentino nel 2019.L’arrestato, espletate le formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime della detenzione domiciliare.

