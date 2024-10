Ferentino, ennesimo flop dell’amministrazione Fiorletta: nemmeno risposto al bando ministeriale per le mense scolastiche

I consiglieri di minoranza: “Occasione persa. Poi si lamentano pure di non avere risorse“.

“Ennesima occasione persa per la nostra città in termini di finanziamenti. È notizia di questi giorni infatti che il Comune di Ferentino non ha neanche presentato la domanda per rispondere al bando del Ministero scaduto lo scorso mese di settembre e che ha messo a disposizione oltre 500 milioni di euro per per la costruzione e ristrutturazione di mense scolastiche e per ampliare il tempo pieno”.

Lo dichiarano in una nota I consiglieri di minoranza Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo che evidenziano: “Leggiamo sulle pagine dei giornali che 27 comuni della nostra provincia, tra I quali anche piccolissimi centri, hanno ottenuto finanziamenti molto importanti che arrivano fino a mezzo milione di euro”.

“Siamo al paradosso: questa amministrazione o si vede bocciare sonoramente le proprie richieste di finanziamento o addirittura neanche le presenta, lamentandosi però che non ci sono i soldi”.

“Eppure – argomentano i consiglieri – ne hanno fatto un cavallo di battaglia della loro campagna elettorale sostenendo che il Comune non può basarsi solo sulla tassazione ma deve intercettare risorse messa a disposizione da altri enti. Ed invece avviene esattamente il contrario: solo tasse e niente finanziamenti”.

“È questo il risultato in un anno e mezzo di governo Fiorletta. Eppure c’è un consigliere che è stato delegato dal sindaco alla ricerca dei finanziamenti, nella persona del presidente consiglio, una società incaricata da questa giunta e lo stesso staff del sindaco anch’esso deputato a fare ciò, così come si legge nell’atto di incarico”.

“Anche sulle scuole – concludono Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – il Sindaco e la sua Amministrazione sono completamente latitanti, ritenendola un costo e non un investimento per il futuro dei nostri giovani”.

COMUNICATO STAMPA