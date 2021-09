‘Ferentino è’ torna alla grande: sei piazze per nove artisti

Il sindaco Pompeo: un appuntamento fisso della nostra estate che quest’anno si snoderà in tanti punti della città

L’appuntamento più atteso, apprezzato e rinomato non soltanto dalla città in cui ha visto la luce ma dall’intero territorio provinciale. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza Covid lo scorso anno, torna alla grande ‘Ferentino è’, la manifestazione che chiude l’estate 2021 con un programma delle grandi occasioni.

Ieri pomeriggio, nella sala consiliare del palazzo municipale in piazza Matteotti a Ferentino, si è svolta la conferenza stampa di presentazione, alla presenza del sindaco Antonio Pompeo; del presidente della Pro Loco, Luciano Fiorini e della stampa accreditata. In collegamento da remoto l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma e i tanti cittadini e curiosi che hanno seguito la conferenza in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Ferentino e sui profili social del primo cittadino.

LA NOVITÀ

Un’iniziativa che torna in città dopo la pausa dello scorso anno a causa della pandemia e lo fa con una prima grande novità: le location. Quest’anno, infatti, gli otto spettacoli in programma per le serate del 17, 18 e 19 settembre si svolgeranno in sei diverse piazze della città, coinvolgendo non solo il centro ma anche le zone periferiche. Un modo per condividere e valorizzare più angoli di Ferentino che ospita, in un lungo weekend, tanti artisti conosciuti e apprezzati dal grande pubblico.

IL PROGRAMMA

Si inizia VENERDÌ 17 SETTEMBRE, alle ore 21.30 in piazzale Collepero, con il concerto di Giuliano Palma, già frontman del gruppo ‘Casino Royale’, diventato solista nel 1999 e poi ideatore del progetto musicale dei Bluebeaters. Nel 2013 entra a far parte del cast di Zelig dove viene scelto per la parte musicale e nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo con i brani ‘Un bacio crudele’ e ‘Così lontano’, piazzandosi all’undicesimo posto.

Alle ore 21, in via Paolo Borsellino – località Giardino, si potrà assistere allo spettacolo ‘Martufello Show’, il comico di Sezze noto per le sue esilaranti barzellette, già ospite in occasione della ‘Tombola online’ nel corso delle passate festività natalizie.

Sempre alle ore 21, ma nel piazzale della Chiesa del Sacro Cuore in località Tofe, andrà in scena ‘Pablo e Pedro Show’, il duo comico formato nel 1994 da Fabrizio Nardi e Nico Di Renzo che con la sua comicità ha fatto impazzire il pubblico di ‘Colorado cafè’, ‘Zelig’ e ‘Zelig off’.

Si prosegue SABATO 18 SETTEMBRE, con ben quattro appuntamenti.

Alle ore 21, in località Ponte Grande, con lo spettacolo ‘Dado Show’, il comico romano Gabriele Pellegrini, volto noto della trasmissione ‘Zelig’ e vincitore del Premio Massimo Troisi. Nel 2014 partecipa a ‘Made in Sud’ su Rai Due e dal 2015 inizia la collaborazione con ‘Servizio Pubblico’ di Michele Santoro. Dal 2017 è ospite fisso di ‘Colorado’.

Alle ore 21, in via Casilina – località Roana, si ride con ‘Simone Schettino Show’, mentre alle ore 21.30, in piazzale Collepero, un altro momento di musica con il giovane cantautore romano Briga, che dopo ‘Amici di Maria De Filippi’, dove nel 2015 si è classificato al secondo posto, ha ottenuto il successo, partecipando nel 2019 anche al Festival di Sanremo in coppia con Patty Pravo.

Sempre alle 21, ma al Campo Cartiera, un altro appuntamento con la comicità: ‘Maurizio Mattioli Show’, anche lui già ospite di Ferentino nel corso della ‘Tombola online’ dello scorso Natale.

Si chiude DOMENICA 19 SETTEMBRE, alle ore 21.30, in piazzale Collepero, con lo spettacolo ‘Max Giusti Show’, attore, comico, imitatore e conduttore televisivo: un poliedrico showman capitolino.

PER PARTECIPARE

Per assistere a tutti gli spettacoli in programma sono necessaria la prenotazione e il green pass, nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid. Sarà possibile effettuarla con un messaggio WhatsApp al numero 353.3756695 oppure cliccando sul link: https://www.eventbrite.it/o/comune-di-ferentino-3377651453.

“Quello con ‘Ferentino è’ – dicono il sindaco Pompeo e l’assessore Schietroma – è un appuntamento che tutti avevamo voglia di rivivere dopo un lungo e difficile periodo che ci ha tenuti fisicamente lontani. Quest’anno, dunque, non solo siamo orgogliosi di poter riproporre una manifestazione che in ogni edizione ha richiamato una grande presenza di pubblico, ma abbiamo deciso di ampliare il ventaglio delle location, che coinvolgeranno non solo le zone centrali della città ma anche i quartieri periferici, dando la possibilità di scegliere cosa guardare. Musica, cabaret, comicità: un mix che certamente incontrerà i gusti di famiglie, ragazzi e anziani in tre serate di grandi artisti, volti noti della televisione e del panorama musicale italiano. Momenti di condivisione e divertimento che, siamo certi – concludono – si svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per il piacere e il gusto di tornare a vivere le nostre piazze e di salutare l’estate 2021 nel segno della leggerezza”.

“Grazie alla consueta sinergia tra Comune e Pro Loco – queste le parole del presidente della Pro Loco, Luciano Fiorini – portiamo in città una manifestazione di grande impatto che siamo certi incontrerà il favore di tutta la cittadinanza e di quanti verranno a Ferentino per assistere agli spettacoli. Un contenitore che da anni non ha mai deluso le aspettative”.

