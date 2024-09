Ferentino, Dup, i consiglieri di minoranza: “Un documento senza un’idea di città e di futuro, un solo imperativo: fare cassa”

Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo: “Il Teatro Romano ed il Museo non possono bastare. Ferentino ha bisogno anche di altro”

“Anche il secondo atto di programmazione dell’era Fiorletta è semplicemente il copia incolla del manifesto elettorale della coalizione extralarge, oltretutto finora disatteso, nonché una elencazione di opere pubbliche e progetti della passata amministrazione”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri comunali Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo.

“Unici punti fermi del Sindaco – spiegano gli esponenti comunali – continuano ad essere il Teatro Romano ed il Museo per i quali le risorse non mancano mai sotto gli occhi indifferenti dell’intera maggioranza, mentre la città ha bisogno anche di interventi urgenti in tema di manutenzione, scuole e commercio. Ma tutto questo sembra non interessare agli attuali amministratori che, dopo un anno e mezzo di governo cittadino, continuano a non avere un’idea di città e a dimostrare scarsa capacità e volontà di programmazione”.

“Unica cosa che emerge è la chiara volontà politica di continuare a fare cassa per aumentare il tesoretto da utilizzare per assecondare quelle che sono esclusivamente le priorità del primo cittadino. Ad oggi infatti non vi è un solo progetto proposto e portato avanti dagli assessori e consiglieri delegati completamente privati di iniziativa”.

“Tutto questo – aggiungono ancora Musa, Lanzi, Magliocchetti e Pompeo – mentre la sanità cittadina continua ad impoverirsi, le attività commerciali chiudono o abbandonano il nostro centro storico, le scuole hanno bisogno di interventi manutentivi e di servizi a sostegno delle famiglie, le periferie versano in stato di abbandono”.

“La stagione estiva appena conclusa, con un programma di iniziative di gran lunga inferiore alle aspettative della cittadinanza e troppo misero per una città di ventiduemila abitanti, ha generato solo disagi a seguito dei provvedimenti adottati per la regolamentazione del traffico che hanno svuotato il centro storico e danneggiato le poche attività rimaste. A ciò si aggiunga la disorganizzazione che ormai investe ogni iniziativa nonché il caos amministrativo che regna sovrano a causa di una parte della classe politica che sconfina quotidianamente in quelle che sono le competenze esclusive degli uffici e che mette in atto interventi estemporanei, molte volte privi degli atti necessari che la legge richiede”. “

“Caro sindaco – concludono i consiglieri – anche a noi sta a cuore la storia e la cultura della nostra città ma solo queste non sono sufficienti per la vita di una comunità. I soldi ci sono e considerato che da qui a qualche mese, grazie alla vostra indiscussa abilità di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, entreranno nelle casse comunali altre centinaia di mila euro, metta in campo una seria e concreta azione di governo e di rilancio della città”.

COMUNICATO STAMPA