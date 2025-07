Ferentino, due persone identificate e denunciate per furto in un’autofficina grazie alle indagini dei Carabinieri

Un quarantenne di Alatri e una donna quarantunenne, entrambi già gravati da pregiudizi di Polizia, sono stati identificati e segnalati all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto ai danni di un’autofficina di Ferentino, avvenuto nel mese di maggio u.s., nel corso del quale furono rubati attrezzi da lavoro, alcuni pezzi di ricambio per auto e una macchina da caffè, per un valore complessivo di € 600,00. Immediato l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione di Ferentino che, in collaborazione e coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, hanno avviato le indagini per dare un nome e cognome ai due malfattori. Grazie alle indagini condotte i militari, che hanno incrociato i filmati derivanti dalla visione delle immagini di tutti gli impianti di videosorveglianza della zona, sono giunti all’identificazione dell’uomo e della sua complice mentre si allontanavano a bordo della loro auto. All’esito degli accertamenti la coppia è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Frosinone per il reato di furto.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

