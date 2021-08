Ferentino, denunciato 26enne per rapina

Nel pomeriggio di ieri in Ferentino, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di “rapina” un 26enne nigeriano, domiciliato a Supino, già censito per analogo reato. Nello specifico i militari operanti, intervenuti a seguito di richiesta, raccoglievano indizi di reità nei confronti del predetto il quale poco prima in quella Via ASI minacciava con una bottiglia di verto una sua connazionale costringendola a consegnargli la sua borsa contenente, oltre ai documenti personali, anche la somma contante di 10 euro, dileguandosi poi nelle zone limitrofe.

comunicato stampa – foto archivio