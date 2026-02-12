FERENTINO – CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO. I CARABINIERI INTENSIFICANO I SERVIZI DI PREVENZIONE PER I FURTI

Nella serata del 10 febbraio u.s. i Carabinieri della Compagnia di Anagni, coordinati dal Comandante Cap. Alessandro Dell’Otto, hanno dato corso a un servizio di controllo straordinario del territorio. L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei furti in appartamento e de reati predatori in genere, ha interessato il territorio del di Ferentino, maggiormente colpito in quest’ultimo periodo, sia nel centro urbano che nelle zone periferiche.

Durante l’attività, che ha visto l’impiego di 4 pattuglie e 8 militari, si è proceduto alla identificazione di 44 persone ed al controllo di 30 veicoli. Sono stati anche controllati e vigilati i centri di aggregazione giovanile, al fine di verificare il rispetto delle normative con particolare ai locali pubblici per garantire il rispetto delle normative amministrative e di sicurezza.

In alcuni casi, nel corso dei controlli, è emersa la necessità di approfondimenti investigativi per cui sono state eseguite delle perquisizioni d’iniziativa per il rinvenimento di armi e refurtiva. In particolare, un uomo del posto è stato sorpreso in possesso di un grosso bastone in legno che brandiva, minacciandoli, verso gli automobilisti in transito, per cui è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. (Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p.).

Non è mancato il controllo alla Sicurezza Stradale con particolare attenzione ai comportamenti che creano pericolo alla guida, procedendo alla contestazione di tre violazioni amministrative a carico di altrettanti automobilisti.

L’attività si inserisce in una più ampia strategia di controllo, volta a incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e a garantire una presenza costante e visibile sul territorio. I servizi di controllo proseguiranno con cadenza regolare, interessando diverse zone della giurisdizione, per prevenire i furti in abitazione nelle aree maggiormente colpite dal fenomeno.

foto archivio