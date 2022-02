Ferentino, contributi per il pagamento dei canoni di locazione del 2021

Il Comune di Ferentino ha pubblicato l’avviso relativo alle procedure per ottenere la concessione dei contributi integrativi per l’affitto dell’abitazione.

La domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere presentata esclusivamente attraverso procedura telematica (https://ferentino.servizipa.online/modulo_domanda_cittadino.php?id_domanda=1), può essere inoltrata a partire dal giorno 14 febbraio 2022 e fino al 18 marzo 2022. Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi sociali del Comune di Ferentino, ai seguenti numeri telefonici: 0775-248247- 0775-248268-0775/248310.

Il contributo comunale non potrà superare il 40% del costo del canone annuo e comunque non superiore a un contributo totale di 2.000 euro per ogni singolo richiedente, nei limiti della disponibilità regionale erogata al Comune. Il contributo non potrà comunque superare l’importo del canone annuo effettivamente versato.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, tra gli altri, quello riguardante la dichiarazione Isee di chi fa richiesta per ottenere il contributo: l’Isee del nucleo familiare non deve superare i 14.000 euro e rispetto ad esso l’incidenza del canone annuo corrisposto deve risultare superiore al 24% oppure l’Isee del nucleo familiare non deve essere superiore a 35.000 euro per i soggetti che dichiarano di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%.

