Ferentino, concluso il primo step dei lavori a Sant’Agata: ieri sera riaperta al traffico via Garibaldi

Il sindaco Pompeo: ringrazio esercenti e residenti per aver sopportato disagi.

L’Amministrazione comunale sta lavorando a misure di sostegno

Il sindaco Pompeo ha voluto che fossero proprio loro, i commercianti della zona, a riaprire al traffico via Garibaldi, dopo settimane di chiusura per i lavori di rifacimento della pavimentazione, dei marciapiedi e dei relativi sottoservizi.

Dopo un simbolico ‘taglio del nastro’, ieri sera intorno alle 20 una parte importante della città di Ferentino è tornata nella disponibilità di esercenti e cittadini, notevolmente migliorata e resa più fruibile grazie agli interventi programmati e messi in campo dall’Amministrazione comunale.

“Voglio ringraziare i commercianti della zona e i residenti – ha detto il primo cittadino – perché hanno sopportato pazientemente i disagi legati alla chiusura del tratto. Questo a testimonianza che, se l’Amministrazione ha tra gli obiettivi principali quello di rendere sempre più bella, funzionale e sicura Ferentino, è la comunità stessa che dimostra, come in questo caso, l’attaccamento e l’interesse nei confronti della propria città. L’Amministrazione e gli uffici del Comune stanno già lavorando per individuare misure di sostegno agli esercenti della zona”.

Si tratta, comunque, soltanto di un primo step: a breve, infatti, i lavori proseguiranno per realizzare la nuova piazza di Sant’Agata con i relativi marciapiedi. L’intervento prevede una riqualificazione complessiva dell’intera area, attraverso la creazione di un ampio spazio di aggregazione, dotato di arredo urbano e di camminamenti che aumenteranno i livelli di sicurezza per i pedoni e per il transito degli autoveicoli, favorendo nel contempo anche le attività commerciali presenti. Verrà, infine, migliorata anche la qualità della pubblica illuminazione, con la sostituzione degli impianti presenti e l’installazione di nuovi.

“Sappiamo di chiedere sacrifici e creare disagi alla quotidianità di parte della cittadinanza – ha concluso il sindaco – ma lo scopo è quello di restituire loro strade, spazi e servizi completamente rinnovati, nella consapevolezza che una città più sicura e più funzionale contribuisca non poco a migliorare la qualità della vita di chi ci vive. Di questo, dei tanti interventi realizzati e della programmazione futura andiamo fieri: ciò che ci sta a cuore è garantire la totale fruibilità degli spazi attraverso una pianificazione puntuale e capillare dei lavori che renderanno sempre di più Ferentino una città proiettata al futuro”.

COMUNICATO STAMPA