Ferentino, Comune e centro sociale anziani ‘Stare Insieme Aps’ organizzano il soggiorno estivo

Il Comune di Ferentino, da quest’anno in collaborazione con il nuovo centro sociale anziani ‘Stare Insieme Aps’, organizza il soggiorno estivo per gli anziani ad Alba Adriatica, dal 4 al 13 settembre. Una struttura accogliente dotata di tutti i comfort e i servizi, che riserverà agli ospiti un rilassante periodo di vacanza in una delle località più vivaci e meglio attrezzate della riviera abruzzese.

Le iscrizioni potranno essere effettuate a partire da lunedì 18 luglio e fino a lunedì 25 luglio, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11 nell’atrio del Comune, in piazza Matteotti, al piano terra. Per tutte le informazioni sul soggiorno possono essere contattati gli uffici comunali ai numeri 0775.248221 e 0775.248247.

“L’amministrazione comunale di Ferentino – sottolinea il sindaco Antonio Pompeo – torna a organizzare il soggiorno estivo per gli anziani e quest’anno lo fa scegliendo una località non solo attrattiva dal punto di vista dei servizi ma anche accogliente e turisticamente ‘vivace’. Altra novità è il ‘partner’ del Comune: il nuovo centro sociale anziani ‘Stare Insieme Aps’, una realtà impegnata nel sociale e che intende coinvolgere appieno tutti gli anziani della nostra città che, in questo modo, potranno avere un punto di riferimento oltre che un luogo di condivisione e socializzazione. Riteniamo che questa fascia della popolazione – conclude Pompeo – meriti rispetto e considerazione: il soggiorno estivo è un modo per offrire loro un periodo di sano divertimento e di socializzazione, confermando l’attenzione che da sempre abbiamo per il settore dei servizi sociali. Ma non è tutto: per i nostri anziani abbiamo in serbo ancora tante novità”.

Questo il link su cui è possibile reperire tutte le informazioni necessarie e la modulistica per le domande: https://www.comune.ferentino.fr.it/area_letturaNotizia/176296/pagsistema.html.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO