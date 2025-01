Ferentino – Comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dei familiari e del vicinato: misura di sicurezza per un 31enne

Nella serata del 17 gen u.s., i Carabinieri di Ferentino (FR), coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Anagni (FR), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura di sicurezza personale della libertà vigilata, per 12 mesi, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone, nei confronti di un 31enne del posto, già gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo in più occasioni aveva assunto comportamenti aggressivi e violenti nei confronti dei familiari e degli abitanti del vicinato. In più di qualche occasione i Carabinieri erano dovuti intervenire perché l’uomo, utilizzando un bastone, si era reso protagonista anche del danneggiamento dell’autovettura di una giovane 21enne del luogo.

