Ferentino, coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti: arrestato 37enne

Sempre nel pomeriggio di ieri, in Ferentino, nel corso di un predisposto servizio teso a fronteggiare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti, un 37enne ferentinese incensurato. Nel corso dell’operazione i militari operanti a seguito di una perquisizione domiciliare, rinvenivano all’interno dell’abitazione dell’uomo una serra di circa 20 metri quadrati, idonea per la coltivazione di marijuana, completa di impianto di ventilazione e riscaldamento. All’interno della struttura venivano rinvenuti 250 grammi di marijuana già pronta per lo smercio, due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi, il tutto posto sotto sequestro unitamente alla serra. L’arrestato, al termine delle formalità di rito veniva posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione a disposizione dell’A.G..

COMUNICATO STAMPA

