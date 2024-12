Ferentino – Claudia Angelisanti lascia GN “Continuerò a fare politica e impegnarmi con passione e determinazione”

La mia militanza è iniziata sei anni fa, ho iniziato questo percorso poco più che diciassettenne con l’entusiasmo e la volontà di rinnovare un partito di destra nato e sviluppatosi da pochi anni nel panorama politico, oggi primo partito ed autore del primo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.In questi anni sul territorio, insieme ad una discreta squadra di giovani, abbiamo vinto elezioni, attaccato manifesti, attuato numerose iniziative sul territorio, portato avanti le nostre idee nelle piazze, nelle vie e nelle case della nostra città, provando a spiegare il nostro progetto fatto di servizio alla comunità con coraggio, determinazione e coerenza nelle scelte anche quelle più importanti e complesse; supportati sempre dall’encomiabile vicinanza dei concittadini di Ferentino.Ad oggi però numerose dinamiche sono mutate congiuntamente a fattori endogeni ed esogeni delle strutture per cui si compone il partito oltre al poco attenzione riservata riguardo determinate questioni politiche ed umane, questioni esposte e rimaste in attesa di risposta, considerate meno importanti per continuare a promuovere un’idea del semplice apparire, piuttosto che continuare a fare politica e militare per il bene comune, dando valore ai cittadini che ha permesso l’elezione in diversi organi di governo,a seguito di ciò vi è la necessità di constatare un cambiamento.In una comunità come in ogni forma sociale, senza dialogo e condivisione di interessi (reali) non si può proseguire una strada condivisa. Ringrazio di cuore tutti i ragazzi e ragazze del circolo di GN Ferentino , i militanti incontrati in questi anni , tutti i cittadini, che nonostante le diverse opinioni politiche, hanno sempre avuto modo di trovare in me un confronto aperto e sincero. “Continuerò a fare politica e impegnarmi con passione e determinazione, -conclude- attuando le scelte piu idonee per la comunità della mia città.”

