Ferentino, Claudia Angelisanti (GN): “Più attenzione alle periferie”

Gioventù Nazionale Ferentino continua a farsi portavoce delle lamentele di alcuni residenti della periferia gigliata, nello specifico della contrada Madonna degli Angeli, da mesi testimone di promesse ancora rimaste tali.

I residenti chiedono maggiore attenzione, sottolineando che, nonostante i numeosi solleciti inviati primo cittadino, la situazione sia rimasta invariata.

Il presidente di Gioventù Nazionale Ferentino Claudia Angelisanti spiega problematiche della contrada.

« Nonostante i numerosi solleciti avvenuti tramite pec da diversi mesi, la situazione della contrada Mafonna degli Angeli è rimasta pressoché invariata. Rappresenta l’ennesima volta che questa zona, come tante altre zone periferiche, non trovano prioritá e attenzione nell’agenda politica dei nostri amministratori.

Il fine ultimo delle nostre segnalazioni – conclude Angelisanti – è appurare e laddove possibile risolvere tali problematiche, in tempi rapidi, senza incorrere in sterili polemiche, ma sempre e solo per il bene della nostra comunità.”