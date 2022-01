Ferentino, Claudia Angelisanti (GN) chiede al sindaco risposte sulla informazione sui casi di Covid-19

Claudia Angelisanti Gioventù Nazionale Ferentino chiede al primo cittadino Antonio Pompeo risposte in merito alla mancata informazione sui casi di Covid-19 nel comune gigliato.

Il commento

“Solo ieri in città contiamo ben 78 nuovi positivi, un numero relativamente alto e molto allarmante, così come comunicato giornalmente dalla ASL.

Sorge pertanto spontaneo chiedersi il motivo del mancato aggiornamento da parte del primo cittadino Antonio Pompeo sulla situazione epidemiologica in città, come già ripetutamente fatto da quasi tutti gli altrimenti sindaci dei comuni limitrofi al nostro.

Apprezzabile sarebbe infatti la comunicazione da parte del primo cittadino nei propri post della situazione sanitaria della nostra città, oltre al programma elettorale da concludere in vista delle prossime amministrative e degli eventi per la festività dell’Epifania.

Sarebbe buona cosa conoscere gli effettivi dati sui contagi e fornire indicazioni alla popolazione sul rispetto delle norme attualmente vigenti, nonchè delle nuove normative da poco emanate dalla Regione e dallo Stato.

Aspetto con fiducia una risposta del primo cittadino ed inoltre colgo l’occasione per ribadire a tutti noi di continuare come detto precedentemente ad utilizzare correttamente la mascherina e rispettare il distanziamento sociale, per proteggere sé stessi e gli altri.”

Comunicato stampa