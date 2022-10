Ferentino Città videosorvegliata: installate 14 nuove telecamere

Una città videosorvegliata per garantire la sicurezza di centro e periferie, combattere il fenomeno del vandalismo e contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti in aree non consone.

È per questo che l’amministrazione Pompeo ha installato, in questi giorni, 14 nuove telecamere di videosorveglianza che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti, dislocandole in diversi punti di Ferentino, proprio per proteggere l’ambiente, fronteggiare il degrado, oltre che evitare il sorgere di discariche abusive a danno del decoro e della salubrità ambientale.

Si tratta, in particolare, di strumentazioni di ultima generazione per il foto-rilevamento h24 che vanno ad aggiungersi a quelle già installate in precedenza, e che sono state posizionate nelle seguenti zone:

via XX Settembre (nei pressi dell’Istituto Martino Filetico)

via Antico Tempio

via Consolare – Porta Montana

piazza Duomo – San Giovanni

via Consolare – Orto del Vescovo

via Consolare – Discesa Porta Sant’Agata

via Antiche Terme – Chiesa Santa Lucia

via Sabina (sotto la chiesa Santa Maria Maggiore)

via Antico Foro (a ridosso della circonvallazione Lolli Ghetti)

via Croce Tani Fumone – parcheggio Pareti (cimitero)

via Madonna degli Angeli (villette Dolmen)

via Valeria (area sottostante il parcheggio del Comune)

via Valeria

via Circonvallazione

Alcune di queste sono mobili proprio per essere utilizzate nelle aree e nei punti maggiormente soggetti alla formazione di discariche abusive.

“Un altro progetto che arriva a compimento – dice il sindaco Antonio Pompeo – e che si va ad aggiungere a una prima azione di sorveglianza, già avviata nella nostra città. L’obiettivo è quello di contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, non soltanto in prossimità dei raccoglitori ma anche in quelle zone che, specie negli ultimi tempi, sono state luogo di discariche abusive, oltre a garantire la sicurezza dei residenti e il mantenimento di siti storici e monumenti. La nostra città deve essere tenuta pulita e decorosa, oltre che bella: per questo le telecamere da sole non saranno sufficienti, ma servono il contributo e la collaborazione di ciascuno di noi”.

COMUNICATO STAMPA