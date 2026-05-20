Ferentino Città ad Impatto Positivo: il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini all’inaugurazione del progetto e al contest scolastico

​FERENTINO – Importante appuntamento questa mattina a Ferentino, dove ha preso ufficialmente il via il progetto “Ferentino – Città ad Impatto Positivo”, promosso da PMG Italia Società Benefit. L’evento inaugurale, che ha visto lo svolgimento di un partecipatissimo contest scolastico, ha registrato la presenza istituzionale del Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini.

​L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferentino e realizzata in stretta collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Martino Filetico” e l’associazione “Idee dal Futuro”, mira a diffondere una cultura di sostenibilità sociale, inclusione e cittadinanza attiva partendo proprio dalle giovani generazioni.

​Nel corso del suo intervento, il Consigliere Provinciale e Dirigente ANCI Lazio Gianluca Quadrini ha espresso grande entusiasmo per la riuscita della manifestazione, rivolgendo un ringraziamento speciale ai promotori locali e un plauso sincero ai ragazzi:

​”Essere qui oggi, in veste di Ambasciatore dell’Impatto Positivo, è un grande onore ma soprattutto un dovere istituzionale. Desidero ringraziare sentitamente la Preside, prof.ssa Sara Colatosti, per il graditissimo invito e per aver aperto le porte della scuola a un progetto così nobile, e il Consigliere Comunale Maurizio Berretta, da sempre un punto di riferimento fondamentale sul territorio e straordinariamente attivo nel sociale.

​Un plauso speciale e i miei più vivi complimenti vanno a tutti gli alunni e le alunne che hanno partecipato al contest con passione, intelligenza e creatività. I loro progetti dimostrano una sensibilità straordinaria verso i temi dell’inclusione e della solidarietà. Vedere la sinergia tra la Provincia, il Comune di Ferentino, il mondo della scuola con l’Istituto Martino Filetico e il tessuto associazionistico ci dimostra che il futuro della Ciociaria passa inevitabilmente dal coinvolgimento attivo di questi splendidi giovani. Iniziative come ‘Città ad Impatto Positivo’ sono i pilastri per costruire comunità più unite, sostenibili e solidali. Come Provincia e come ANCI Lazio continueremo a sostenere con forza questi percorsi virtuosi di crescita collettiva.”

​L’evento si è focalizzato sulla condivisione dei valori di responsabilità sociale e ha premiato le idee degli studenti, veri protagonisti del contest, confermando l’importanza di fare rete tra istituzioni, aziende benefit e istituti scolastici per generare un reale e duraturo impatto positivo sul territorio.