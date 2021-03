Un ciclista è stato investito da un tir, il grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nei pressi della rotatoria che è in prossimità dell’accesso alla superstrada Ferentino-Sora.L’uomo in sella alla due ruote è rimasto gravemente ferito ed è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma.

foto archivio