Ferentino, Ciacciarelli presenta le nuove norme urbanistiche

“ Grazie all’organizzazione del Consigliere Provinciale Luca Zaccari e dell’amministrazione di Ferentino, abbiamo avuto modo di illustrare alla cittadinanza ed in particolare ai professionisti del settore le importanti novità introdotte dalla Legge Regionale di Semplificazione Urbanistica.

Le principali misure introdotte dalla Legge Regionale 12/2025, normativa che ho seguito nell’interezza del suo iter legislativo, sono figlie di un lavoro di costante consultazione ed ascolto del territorio, degli amministratori locali e degli operatori del settore.

La finalità è stata quella di snellire le procedure, come confermato dall’introduzione dell’unione di via e Vas e dalla previsione di una procedura semplificata di variante per gli interventi in attuazione del PNRR, e di semplificare la normativa vigente prevedendo, ad esempio, molteplici correttivi alla legge regionale di rigenerazione urbana di cui è stato ampliato il campo di applicazione ed estese le premialità previste per gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione.

Altri interventi, come la possibilità di recupero dei seminterrati, interrati e locali a primo piano, si pongono nella medesima logica di risparmio dell’utilizzo del suolo e di recupero dell’esistente, confermando la primarietà assunta dai concetti di riqualificazione e di rigenerazione.

Complimenti al consigliere comunale e provinciale Luca Zaccari per aver organizzato questo incontro ed al Sindaco Fiorletta, all’Assessore Comunale Piermattei ed a tutti i tecnici presenti.

lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.