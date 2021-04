Ferentino, celebrazioni in onore di Sant’Ambrogio

L’Amministrazione comunale di Ferentino, guidata dal sindaco Antonio Pompeo, in collaborazione con la Pro Loco, ha predisposto un calendario speciale per le celebrazioni 2021 in onore del Patrono Sant’Ambrogio, la cui festa ricade il primo maggio.

Nell’assoluto rispetto delle normative anti-Covid, infatti, è stata messa a punto una programmazione di eventi e appuntamenti che saranno resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione, fissata per lunedì 19 aprile 2021, alle ore 18, nella sala consiliare del Comune di Ferentino.

Alla conferenza stampa prenderanno parte, insieme al primo cittadino, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Angelica Schietroma; il presidente della Pro Loco, Luigi Sonni; il parroco di Ferentino, don Giuseppe Principali e i membri della Giunta.

Si precisa che i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare in presenza, mentre per tutti i cittadini e coloro che vorranno assistere all’incontro, potranno seguire la diretta Facebook dai profili social del sindaco e sul canale Youtube del Comune di Ferentino.

COMUNICATO STAMPA