Ferentino, celebrata la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle Marocchinate

A Ferentino per il terzo anno , si è celebrata la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime delle Marocchinate. Evento che in provincia di Frosinone è stato ricordato in diverse piazze.

Capofila di questo evento la referente comunale dell’associazione ANVM ,

Claudia Angelisanti, congiuntamente ad alcuni ragazzi della città gigliata hanno attuato presso il Monumento ai Caduti,

una commemorazione statica e successiva deposizione floreale che simbolicamente ricorda la tragedia consumata sul finire della Seconda Guerra Mondiale anche in provincia di Frosinone.

“Ringrazio l’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate per la nomina recentemente affidatami e tutti i cittadini presenti che si sono uniti a noi per onorare uomini, donne, bambini e anziani che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno subito le più atroci barbarie, da parte delle truppe coloniali francesi (goumiers).

Auspico che attraverso il ricordo e iniziative così importanti, dense di emozione come queste riusciremo un giorno, insieme ad abbattere il muro del silenzio e dell’indifferenza di molte persone.

Il nostro impegno di promotori di tali eventi, ha il solo fine di far conoscere tutti gli eventi storici (specialmente certe pagine dimenticate) alle nuove generazioni.

Sarà mia premura consultare la nuova amministrazione comunale, per richiedere l’intitolazione di una piazza o una via alle vittime di tale barbarie”.

COMUNICATO STAMPA