Ferentino celebra Antonio Tajani con due premi per la pace e la giustizia sociale

Il Ministro degli Affari Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, riceverà mercoledì prossimo due prestigiosi riconoscimenti per il suo impegno nella promozione della pace, della solidarietà tra i popoli e della giustizia sociale. La cerimonia di conferimento del Premio Don Giuseppe Morosini 2025 e del Premio Celestino V 2025 si terrà il 3 luglio alle ore 18:00, nell’Aula Consiliare del Comune di Ferentino.L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ferentino, è promossa dal Centro Studi Don Morosini e dall’Accademia Celestino V, che hanno scelto di premiare l’onorevole Tajani per “l’alto senso istituzionale e l’azione costante a favore dei valori della pace e della cooperazione internazionale”.Alla cerimonia interverranno, oltre al ministro Tajani, Corrado Collalti, presidente del Centro Studi Don Morosini, il sindaco di Ferentino Piergianni Fiorletta e Biancamaria Valeri, presidente dell’Accademia Celestino V. L’evento si inserisce in un periodo altamente simbolico: tra il 5 luglio, anniversario dell’elezione di Pietro del Morrone al soglio pontificio con il nome di Celestino V, e l’11 luglio, giorno dedicato a San Benedetto, patrono d’Europa.

Correlati